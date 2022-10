Betrungsskandal : “Leben ruiniert“: Klage über 100 Millionen Dollar gegen Schachweltmeister Carlsen

Magnus Carlsen (links) und Hans Moke Niemann während ihrer Partie in St. Louis, die Niemann für sich entschieden hat. Foto: dpa/Crystal Fuller

Der Skandal an der Spitze der Schach-Welt eskaliert weiter. Großmeister Hans Niemann hat eine Klage gegen Weltmeister Magnus Carlsen und die größte Schach-Website der Welt eingereicht. Denn es gebe eine Verschwörung gegen ihn.

Es hatte sich seit Wochen angedeutet, dass eine friedliche Einigung in weiter Ferne liegt. Der Skandal rund um den 19-jährigen Großmeister Hans Moke Niemann (USA) und Schachweltmeister Magnus Carlsen (Norwegen) hat nun aber eine ungeahnte Eskalationsstufe erreicht. Am Donnerstag, den 20. Oktober, hat Niemann in den USA eine Zivilklage eingereicht, mit der er mehrere Hundert Millionen US-Dollar erstreiten will.

Die Klage richtet sich einerseits gegen Magnus Carlsen, der dem US-Amerikaner Betrug bei seinen Spielen vorgeworfen hatte. Niemann habe sich demnach verbotene Hilfe von Computerprogrammen geholt, um während seinen Partien die besten Züge zu finden. Die Klage richtet sich außerdem gegen die Online-Plattform chess.com, die vermutlich größte Website für Schachpartien im Internet, sowie gegen deren Geschäftsführer Daniel Rensch. Verklagt wird darüber hinaus auch noch der Schachgroßmeister Hikaru Nakamura, der aktuell auf Rang 6 der Weltrangliste geführt wird. Nakamura ist mit seinen Schach-Streams im Internet außerordentlich erfolgreich und hatte sich auch zu den Betrugsvorwürfen gegen Niemann geäußert.

Nun will Niemann von jeder der beklagten Parteien eine Summe von 100 Millionen US-Dollar erstreiten. Die Verleumdungen hätten „sein Leben ruiniert“, heißt es in der Klageschrift. Es habe eine Verschwörung gegeben, mit der Carlsen und chess.com ihn von Wettkämpfen ausschließen wollen. Nakamura sei der wichtigste Streaming-Partner der Schach-Plattform und habe ebenfalls in einer betrügerischen Absprache agiert.

My lawsuit speaks for itself https://t.co/rOfUxiNYCH — Hans Niemann (@HansMokeNiemann) October 20, 2022

Wie der Schach-Skandal begann

Vorangegangen war ein außergewöhnlicher Eklat. In einem Turnier in St. Louis wurde Carlsen Anfang September von Niemann besiegt. Der Weltmeister zog sich daraufhin aus dem Turnier zurück. Als die beiden Spieler kurze Zeit darauf in einem Online-Turnier aufeinander trafen, gab Carlsen die Partie nach nur einem Zug auf. Zu diesem Zeitpunkt hatte er es noch nicht klar ausgesprochen, aber viele Schach-Fans ahnten es aufgrund einer Twitter-Nachricht des Weltmeisters bereits: Carlsen ging davon aus, dass sein Kontrahent betrügt.

Die englischsprachige Klageschrift, die nun ein neues Kapitel in dem Streitfall einläutet, hat Niemann selbst öffentlich gemacht. In einer deutschen Übersetzung des Fachmagazins Chessbase lautet die Schilderung dieser Vorfälle unter anderem wie folgt: „Aus Angst, dass das junge Wunderkind seine Multi-Millionen-Dollar-Marke durch eine erneute Niederlage weiter verunstalten würde, rächte sich Carlsen bösartig und heimtückisch an Niemann, indem er ihn fälschlicherweise und ohne jeglichen Beweis beschuldigte, während ihrer persönlichen Partie betrogen zu haben.“ Carlsen habe außerdem versucht, Niemann aus dem Turnier werfen zu lassen.

Der US-Amerikaner wehrte sich gegen diese Anschuldigungen. Er gab lediglich zu, im Alter von 12 und 16 Jahren bei Online-Partien betrogen zu haben.

Magnus Carlsen wirft Hans Niemann häufigeren Betrug vor

Es dauerte eine Weile, bis Magnus Carlsen offen von Betrug sprach. In einem öffentlichen Statement wurde er schließlich ganz deutlich. Er glaube, Niemann habe öfter betrogen als bekannt, und das auch in der jüngeren Vergangenheit.

Chess.com sah es ebenso als erwiesen an, dass Niemann sich während seiner Partien häufiger Hilfe vom Computer geholt hatte. Er wurde von der Website geworfen und von Events dieses Veranstalters verbannt. „Wir haben ihm [Hans Niemann] detaillierte Beweise bezüglich unserer Entscheidung, einschließlich Informationen, die seinen Aussagen bezüglich des Umfangs und der Schwere seines Betrugs auf chess.com widersprechen, vorgelegt“, erklärte das Unternehmen.

pic.twitter.com/sFMrmocLcS — Chess.com (@chesscom) September 8, 2022

Niemann reicht Zivilklage gegen Carlsen und andere ein

Die Klageschrift begründet die finanziellen Forderungen damit, dass Niemann in Folge der Vorfälle von Turnieren ausgeladen wird und auch keine respektable Stelle als Schachlehrer mehr ausüben könne. Carlsens Anschuldigungen gegen Niemann seien unbegründet und diffamierend. Internationale Schach-Experten seien sich nach ihren Analysen einig, dass Niemanns Sieg über Carlsen auf eine schwache Leistung des Weltmeisters zurückzuführen ist, nicht aber auf illegale Methoden.