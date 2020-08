Onlineturnierserie : Schach-Weltmeister Carlsen Klasse für sich

Berlin Schach-Weltmeister Magnus Carlsen hat auch das vierte Onlineturnier seiner Magnus Carlsen Chess Tour gewonnen.

19 solcher Schnellschachwettkämpfe hat Carlsen inzwischen in Serie gewonnen, seit er am 30. Mai gegen den Amerikaner Hikaru Nakamura seine letzte und einzige Niederlage in seiner Tour kassierte. „Aus meiner Sicht war das schon eine zu viel“, sagte Carlsen und ergänzte, dass sich seine Rivalen „mehr anstrengen“ müssten. Einige Matches bestritt er von einem Strandhaus in Dänemark und von einer Segeljacht im Mittelmeer aus. Während eines Wettkampfes war er sogar zwischen zwei Partien im Supermarkt.