Schach-Weltmeister Magnus Carlsen hat seine Vormachtstellung eindrucksvoll untermauert und das bedeutendste Turnier in Deutschland souverän gewonnen. dpa

Der 28 Jahre alte Norweger dominierte das Elitefeld bei der Grenke Chess Classic in Baden-Baden mit 7,5 Punkten aus neun Partien. „Die letzten Tage waren einfach ein Traum“, sagte Carlsen. Mit 2990 Elo-Punkten erzielte der Weltmeister die beste Leistung, die er selbst je in einem Turnier über neun Runden erreichte.

„Momentan bin ich einfach nur glücklich, dass ich dieses Jahr besser spiele als zuvor. Ich profitiere offensichtlich von meiner Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2018 in London“, erklärte Carlsen. Von 31 Partien gewann er in diesem Jahr 16 und remisierte 15. Damit verbesserte er sich in der Weltrangliste auf 2875 Zähler - nur noch acht Punkte fehlen Carlsen, um seinen eigenen Weltrekord (2882/Mai 2014) zu überbieten.

Vize-Weltmeister Fabiano Caruana konnte als einzige Spieler einigermaßen mithalten. Der Amerikaner wurde hinter Carlsen mit 6,0 Punkten Zweiter vor Arkadij Naiditsch (Aserbaidschan/5,0).

Mit Georg Meier und Vincent Keymer gehörten zwei deutsche Spieler zum zehnköpfigen Feld in Baden-Baden. Beide hatten am Ende 2,0 Punkte auf dem Konto und landeten auf den zwei letzten Plätzen. Für den erst 14-jährigen Keymer, der als größtes Schachtalent in Deutschland seit Jahrzehnten gilt, war der Auftritt innerhalb der Weltelite aber alles andere als eine Enttäuschung. „Ich habe viel gelernt in diesem Turnier und habe gemerkt, dass ich mithalten kann“, sagte Keymer.

Grenke Chess Classic