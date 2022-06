Darts : Schindler zu WM-Chance: „Könnte richtige Wellen schlagen“

Geht bei der Team-WM mit Gabriel Clemens als Duo an den Start: Martin Schindler. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Frankfurt/Main Der deutsche Darts-Profi Martin Schindler sieht bei der Team-WM in Frankfurt am Main Chancen, mit einem Erfolg einen Hype auszulösen.

„Gerade bei der Team-WM könnte das richtige Wellen schlagen, was die Medien und Social Media angeht, vielleicht sogar im Fernsehen. Deutschland beziehungsweise Gabriel Clemens und Max Hopp waren schon mal im Halbfinale, das ist ja schon fast an der Perfektion“, sagte der 25 Jahre alte Schindler der Deutschen Presse-Agentur vor dem Auftakt am Donnerstag (ab 19.00 Uhr/DAZN). Das Turnier dauert bis zum Sonntag.