Darts-WM in London : Schindlers hartes Aus: „Nichts für Leute mit Bluthochdruck“

Darts-WM in London

London Beinahe schafft Martin Schindler eine große Darts-Überraschung. Doch gegen Englands WM-Finalist Michael Smith fehlen Millimeter. Im „Ally Pally“ geben die deutschen Fans immer mehr den Ton an.

„Es ist schwierig zu beschreiben. Ich hatte ihn gleich auf der Pfanne. Irgendwie war der Sieg greifbar, aber irgendwie auch nicht“, sagte der 26-Jährige nach der packenden 3:4-Niederlage gegen den englischen WM-Finalisten Michael Smith. Schindler hatte mit 3:1 geführt und stand kurz vor dem Sieg. „It is, what it is“, kommentierte der Deutsche bei DAZN. Es ist, wie es ist.