Handball ist unser Leben : Auf einem Gummiplatz fing alles an

19 Jahre lang war Andreas Rosch Trainer der Schweicher Handballer. Engagement und Leidenschaft zeichneten ihn beim Coaching aus. Als Aktiver blickte er auf erfolgreiche Zeiten mit der A- und B-Jugend Ende der Achtziger zurück (Bild oben rechts, Rosch hockt rechts unten). 2000 übernahm er dann als Trai ner die erste Mannschaft (im Bild unten rechts ganz links stehend). Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Schweich Mit 26 Jahren wurde Andreas Rosch bereits Trainer der ersten Mannschaft des HSC Schweich, förderte als Trainer die Talente und ist heute noch als Schiedsrichter aktiv. Im Rahmen unserer Serie „Handball ist unser Leben“ erinnert er sich an seine ersten Gehversuche auf speziellem Terrain, ein Länderspiel in der Stefan-Andres-Halle und präsentiert eine beeindruckende Statistik.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zum Handball kam Andreas Rosch 1984. In Schweich gab es zu der Zeit nur eine Herren- und eine Damenmannschaft sowie jeweils eine männliche und eine weibliche A-Jugend. „So kamen damals einige Jungs zusammen, um weitere Nachwuchsmannschaften zu gründen. Wir begannen in der D-Jugend, und die ersten Spiele, an die ich mich erinnern kann, waren die Turniere der Kleinfeldrunde, die in Ehrang auf dem Gummiplatz an der Mäusheckerweghalle ausgetragen wurden“, erinnert sich der heute 47-jährige Andreas Rosch.

Damals kamen die Jugendtrainer fast ausnahmslos noch aus den Reihen der aktiven Handballer, und wenn Rosch zurückschaut, hatte er im Laufe der Zeit von vielen seiner Trainer im Jugendbereich später deren Kinder unter seinen Fittichen. Roschs erster Coach war Petra Longen, die auch heute noch im Vorstand und als Trainerin im HSC aktiv ist.

Highlights in seiner Jugendzeit waren die mehrmaligen Turnierteilnahmen in Prüm und Bad Sobernheim sowie später jene im spanischen Calella, bei denen die Schweicher zu Beginn der 90er Jahre ein gern gesehener Stammgast war.

„Bereits sehr früh war ich im Vorstand der damaligen Abteilung Handball des TuS Mosella Schweich aktiv. Zuerst als Beisitzer und dann viele Jahre als Jugendwart“, berichtet Rosch. In diese Zeit fallen die bisher größten Erfolge der Schweicher Handballjugend. 1995 gründete man mit dem HSC einen eigenen Verein. In der A- und B-Jugend (männlich und weiblich) wurden einige Rheinlandmeistertitel errungen. Ein weiterer Höhepunkt war das Trainingslager der deutschen A-Jugend-Nationalmannschaft mit dem Schweicher Spieler Christian Stein. In Schweich absolvierte die DHB-Auswahl gegen die Schweiz sogar ein Länderspiel.

Das Team mit dem Bundesadler auf der Brust war im Hotel seiner Eltern am Leinenhof untergebracht, das nun sein Bruder Markus leitet, der ebenfalls schon lange im HSC aktiv ist. Andreas Rosch erinnert sich mit einem Schmunzeln: „Damals waren die Spieler noch nicht mit Smartphone und Tablet unterwegs, und so nutzten sie die Telefonanlage des Hotels, um sich so die Zeit zu vertreiben. Hier sollte dann auch bei einem heute international bekannten Spieler am Ende des Aufenthalts eine nicht kleine Summe an Telefonkosten für diverse Hotlines aufgelaufen sein, die aber ohne großes Aufsehen zu erregen, beglichen wurde…“

Bei dem Länderspiel vor stattlicher Kulisse in Schweich agierte Rosch als Hallensprecher und hat nicht nur deshalb beste Erinnerungen an den internationalen Vergleich: „Später wurden wir als Ausrichter ausdrücklich vom DHB gelobt. Das war natürlich nicht nur mein Verdienst, sondern die meiste Arbeit erledigten damals Thomas Hank und Helmut Stein, ohne die es die damaligen Erfolge sicherlich nicht gegeben hätte und von deren Arbeit der HSC heute noch profitiert.“

Diese beiden Namen stehen aus Sicht von „Mücke“, wie er in Handballerkreisen nur genannt wird, stellvertretend „für eine Vielzahl von ehrenamtlichen Helfern, die den HSC zu dieser Zeit unterstützten und wovon heute nur noch zu träumen ist“.

Um die Jahrtausendwende stieg er dann als Trainer der ersten Mannschaft ein – mit gerade mal 26 Jahren. Marcus Anderson und nahezu der gesamte Kader hatten zuvor den HSC verlassen.

Damit verbunden war ein Neustart: „Uns fehlte die Qualität, weiter in der Oberliga zu spielen. So starteten wir in der Landesliga mit dem Ziel, den damals zahlreich vorhandenen Talenten in der C-/B-Jugend eine Möglichkeit zu bieten, in Schweich auch im Seniorenbereich guten Handball zu spielen.“

Rosch ist stolz auf die nachhaltige Einbindung des Nachwuchses: „In meiner gesamten Zeit als Herrentrainer in Schweich konnte ich fast ausnahmslos jedes Jahr ein bis zwei Spieler aus der eigenen Jugend in die erste Mannschaft integrieren und somit auch vielen die Möglichkeit geben, über den HSC später in noch höheren Mannschaften aktiv zu sein.“

Schweich schaffte 2004/05 die Qualifikation zur Verbandsliga. Im Mai 2008 sollte ein Höhepunkt in Rosch Trainerlaufbahn folgen. Am letzten Spieltag und damit quasi in einem Endspiel um die Meisterschaft in der Verbandsliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Rheinlandliga setzte man sich vor nahezu ausverkauftem Haus in der Schweicher Stefan-Andres-Halle gegen den TV Bitburg durch. Es folgten elf gute Jahre in der Rheinlandliga, in der man dreimal (2013 bis ‘16) Vizemeister wurde. Wirklich traurig um die verpasste Meisterschaft sei man aber nie so richtig gewesen, „denn mir und den meisten Spielern wäre der Aufwand für die Oberliga wahrscheinlich zu hoch gewesen“.

Wichtig sei ihm immer gewesen, den familiären Charakter beim HSC zu erhalten. So sieht es Rosch auch nicht als Zufall an, dass es immer wieder auch Brüderpaare waren, die die erfolgreiche Zeit in Schweich prägten. Beispiele sind Andreas Rosch selbst mit seinen Brüdern Markus und Johannes, Carsten und Daniel Rohr, Lukas und Matthias Hertz, Paddy und Tim Karrenbauer, Kristian und Thomas Müller sowie Christian und Michael Stein.

Roschs Trainerlaufbahn endete im Mai 2019 – in stilvollem Rahmen. Dass gleichzeitig einige langjährige Stammspieler aufhörten, machte es ihm leichter, einen Schlussstrich zu ziehen. Dem HSC fühlt sich Rosch immer noch eng verbunden und war bis zur coronabedingten Unterbrechung oft als Zuschauer anzutreffen.

Insgesamt verweist er auf eine beeindruckende Bilanz: „Es waren 19 tolle Jahre, 409 meist erfolgreiche Spiele, in denen ich 68 Spieler und elf Torhüter einsetzen konnte.“

Die Renovierung der Stefan-Andres-Halle hat Roschs Verein zuletzt stark beansprucht: „Was allein in diesem Zusammenhang an Mehrarbeit auf die Verantwortlichen zugekommen ist und auch noch zukommen wird, ist nicht unerheblich.“ Vor allem nennt er Carl-Stefan Schmitz und Sven Thiesen, „die in dieser schweren Zeit mit allen Mitteln versuchen, den HSC Schweich nicht nur am Leben zu halten, sondern auch weiter nach vorne zu bringen“.

Neben seiner Trainertätigkeit legte Rosch dann 2002 seine Schiedsrichterprüfung ab und ist seitdem nach wie vor als Unparteiischer in den Hallen unterwegs. Als Trainer habe er immer ein „besonderes und meist auch gutes Verhältnis zu den Schiedsrichtern“ gehabt. Wenn man die reine Statistik nehme, dann spricht die Anzahl von erhaltenen Gelben Karten in seinen vielen aktiven Jahren aber eine andere Sprache: „Man könnte damit fast eine Hallenwand tapezieren. Aber mit den Jahren wussten auch die meisten Schiedsrichter, wo sie bei mir dran sind und dass ich erst aufhöre zu ‚nerven‘, wenn ich den gelben Karton endlich gesehen habe.“ Es soll sogar Gespanne gegeben haben, die sich einen regelrechten Wettkampf daraus gemacht hätten, ihm mit einem leichten Grinsen möglichst schnell die Gelbe Karte zu zeigen.

Zwischen 2003 und ‘09 pfiff Rosch vornehmlich im Gespann mit Timo Nerling, der auch Spieler in seiner Mannschaft war. Zusammen schafften sie es, sich nach einer Saison in der ehemaligen Oberliga Rheinland (2005/06), für die RPS-Oberliga zu qualifizieren. Mit dem Aufstieg des HSC in die Rheinlandliga fehlte aber die Zeit, weiter im Gespann höherklassig zu pfeifen und so ist er seit 2009 nur noch als Einzelschiedsrichter im Einsatz. Das macht ihm weiter Spaß, weshalb er sich auch künftig im Schiedsrichterbereich engagieren und hier vor allem den Nachwuchs unterstützen will.

Logo Serie Handball ist unser Leben! Foto: tv