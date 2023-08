Sporttipps fürs Wochenende Ganz schön viele Pferdestärken

Reitsport: Bis Sonntag ist Schweich Mittelpunkt der Reiterszene. Die Prüfungen der Schweicher Reitertagen beginnen am Samstag und Sonntag um 7.30 Uhr auf der Pferdesportanlage Gosert. Am Samstag stehen ab 18.45 Uhr das „Championat von Schweich“, ein Springen der Klasse S*, und ab 21 Uhr das „Schweicher Derby“, eine Zeitspringprüfung der Klasse M**, auf dem Programm. Höhepunkt ist am Sonntag der „Große Preis der römischen Weinstraße“. Das Springen der Klasse S** beginnt um 15.30 Uhr. Infos unter https://schweicher-reitertage.de/programm/