Fragen und Antworten : Schwimm-Europameisterschaften: TV-Präsenz und Titelchancen

Rom Von diesem Donnerstag an geht es in Rom für die Schwimmerinnen und Schwimmer um EM-Medaillen. Die Pause nach der WM war kurz. Einige Athleten haben mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Nur 39 Tage nach dem Ende der Schwimm-WM beginnen am 11. August in Rom die Europameisterschaften. Im schnellen Freiluftbecken im Foro Italico zählen auch deutsche Schwimmer in einigen Rennen zu den Favoriten.

Gerade war doch WM, wieso jetzt noch eine Schwimm-EM?

Welche Sportarten sind bei der EM dabei?

Wie stehen die deutschen Chancen?

Das deutsche Team geht aus mehreren Gründen geschwächt in die EM. Die beiden Top-Schwimmer Wellbrock und Lukas Märtens infizierten sich nach der WM mit dem Coronavirus. Vor allem Wellbrock hat nach wie vor mit den Auswirkungen zu kämpfen. In fünf Wettbewerben wie bei der WM, wo er fünf Medaillen holte, will der Magdeburger definitiv nicht antreten. Ob Wellbrock annähernd an seine Topform herankommt und ob er entsprechend um Titel mitschwimmen kann, ist sehr fraglich.