Olympiasieger : Schwimm-Verband: Groß als Unterstützer im Gespräch

Kassel Fünf Bundestrainer und die Athletensprecherin der Schwimmer weisen dreieinhalb Monate vor Olympia auf die Wichtigkeit eines Leistungssportdirektors hin. Als mögliche Interimslösung schlagen sie Michael Groß vor.

In einem kritischen Brief an Präsident Marco Troll und den DSV-Vorstand sprechen sich unter anderen Athletensprecherin Sarah Köhler und die beiden Bundestrainer Bernd Berkhahn und Hannes Vitense für eine Wiedereinsetzung von Leistungssportdirektor Thomas Kurschilgen aus. Sollte dies nicht möglich sein, schlagen sie Groß als Interimslösung für den Posten vor. „Der DSV ist am Zug. Mehr möchte ich dazu derzeit nicht sagen“, sagte Groß der Deutschen Presse-Agentur.