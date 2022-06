Langstrecken-Bundestrainer : Schwimmen nicht im TV - Berkhahn: „Das ist natürlich schade“

Budapest Angesichts des bislang starken Abschneidens der deutschen Schwimmer bei den Weltmeisterschaften in Budapest hat Langstrecken-Bundestrainer Bernd Berkhahn sein Bedauern über fehlende Live-TV-Bilder in Deutschland erneut zum Ausdruck gebracht.

Rechteinhaber ZDF hatte auf eine Übertragung aus Budapest verzichtet. Die WM in Ungarn war erst kurzfristig angesetzt worden. Zudem finden an diesem Wochenende parallel die Finals in Berlin mit einem großen personellen Aufwand der Fernsehstationen statt. Weiterer Grund für den Verzicht ist die Ansetzung sehr vieler anderer internationaler Sport-Großereignisse in diesem Jahr.