Angebliche Doping-Fälle Schwimmer zu China-Affäre: „Absoluter Vertrauensbruch“

„Das ist natürlich ein absoluter Vertrauensbruch. Für mich völlig unverständlich, warum da nicht gehandelt wurde“, sagte Melvin Imoudu, der den deutschen Rekord über 50 Meter Brust hält. „Uns wird immer eingebläut: Pass auf, was du zu dir nimmst. Pass auf, was du isst. Guck immer, dass da nichts drin sein kann - weil, auch wenn du keine Schuld daran hast, was da drin ist, wirst du erstmal gesperrt und es werden Nachforschungen angestellt. Und da wird das einfach so unter den Tisch fallen gelassen.“ Imoudu sagte zudem: „Solange da noch keine Klärung da ist, sollten diese Sportler erstmal gesperrt werden, so hart das klingt.“