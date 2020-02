Wegen Coronavirus : Schwimmstar Thorpe wäre wegen Olympia-Teilnahme besorgt

Canberra Schwimm-Olympiasieger Ian Thorpe hat Australiens Athleten aufgefordert, wegen des neuartigen Coronavirus ihre Olympia-Teilnahme zu überdenken.

„Ich wäre auf jeden Fall besorgt“, sagte Thorpe Medienberichten zufolge in Canberra. Das Coronavirus sei ein Risiko für die Sportler. Sie sollten zunächst an ihre Gesundheit denken, bevor sie sich für eine Olympia-Teilnahme in Tokio entscheiden, riet der 37-Jährige. Jeder Athlet sollte selbst diese Entscheidung für sich treffen, hieß es.