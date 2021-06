Tischtennis-EM in Warschau : Sechs Medaillen sicher: Boll und Ovtcharov im EM-Halbfinale

Tischtennis-EM in Warschau

Warschau Die deutschen Tischtennis-Stars können am Finaltag der Europameisterschaft noch drei von vier Titeln gewinnen. Beim Doppel der Frauen stehen sogar zwei deutsche Duos im Finale.

Rekord-Europameister Timo Boll und der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov haben bei der Tischtennis-EM in Warschau das Halbfinale erreicht.

Titelverteidiger Boll gewann zunächst das deutsche Duell mit Benedikt Duda sehr knapp in 4:3 Sätzen, ehe er im Viertelfinale den Schweden Anton Källberg besiegte (4:1). Der 23-Jährige spielt genau wie sein deutscher Gegner in der Bundesliga für den Triple-Sieger Borussia Düsseldorf. Halbfinal-Gegner des 40 Jahre alten Boll ist am Sonntagmittag erneut ein Schwede: der topgesetzte Mattias Falck von Werder Bremen, der bei der Einzel-Weltmeisterschaft 2019 das Endspiel erreichte.