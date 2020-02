Deutsche müssen noch kämpfen : Secret, OG und NiP Qualifizieren sich für Dota-Major in LA

Secret, OG und NiP Qualifizieren sich für Dota-Major in LA

Team Secret um Kapitän Clement „Puppey“ Ivanov (m.) hat sich für die ESL One Los Angeles qualifiziert. Foto: Valve Corporation/dpa.

Los Angeles Drei Dota-Veteranen qualifizieren sich mit ihren Teams für das Los-Angeles-Major. Unterstütz werden die alten Hasen an der Spitze dabei von neuen Gesichtern.

Aus dem mit Top-Teams bestückten Qualifikationsturnier für das Dota-2-Major in Los Angeles sind OG, Ninjas in Pyjamas und Team Secret als Sieger hervorgegangen. Unter anderem Alliance, Nigma und Team Liquid müssen weiter für die Quali zur ESL One Los Angeles kämpfen.