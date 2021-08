Olympia : Segler Wanser/Winkel zum Abschluss der Regatten Sechste

Enoshima Luise Wanser und Anastasiya Winkel haben zum Abschluss der olympischen Segel-Regatten vor Enoshima in der 470er-Klasse Gesamt-Platz sechs belegt.

Insgesamt durfte der Deutsche Segler-Verband mit dem Abschneiden in der Sagami-Bucht zufrieden sein. Am Dienstag hatten Tina Lutz/Susann Beucke Silber in der 49 FX-Klasse gewonnen, Erik Heil/Thomas Plößel im 49er und die Katamaran-Segler Paul Kohlhoff/Alica Stuhlemmer im Nacra 17 holten jeweils Bronze. Drei Medaillen hatte es für deutsche Segler zuletzt 2000 in Sydney gegeben.