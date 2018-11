später lesen Turn-Weltcup Seitz verpasst Stufenbarren-Finale in Cottbus FOTO: Kevin Kurek FOTO: Kevin Kurek Teilen

Twittern

Teilen



Die WM-Dritte Elisabeth Seitz hat am ersten Tag beim Turn-Weltcup in Cottbus den Einzug ins Stufenbarren-Finale verpasst. Die Bronzemedaillengewinnerin der Titelkämpfe von Doha stürzte in der Qualifikation am Donnerstag ausgerechnet an ihrem Paradegerät und wurde am Ende Zwölfte. dpa