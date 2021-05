Finalsieg : Selby zum vierten Mal Snooker-Weltmeister

Sheffield Ein Jahr nach dem bitteren Aus gegen Ronnie O'Sullivan ist Mark Selby bei der Snooker-WM wieder ganz oben. Mit seinem Finalsieg über Landsmann Murphy holt er Titel Nummer vier.

Selby erobert damit nach 2014, 2016 und 2017 erneut die Krone in der Billard-Variante. „The Jester from Leicester“ („Der Spaßvogel von Leicester“), wie Selby genannt wird, hatte sich am Sonntagabend eine Führung erspielt und diese in der Folge nicht mehr hergegeben. In der finalen Session am Montagabend waren 990 Zuschauer zugelassen - das Crucible war damit ausverkauft. Die Snooker-WM war als Pilotprojekt der britischen Regierung ausgewählt worden, um die Rückkehr von Fans in der Corona-Pandemie zu erforschen. Alle Fans wurden vorab getestet und trugen in der Halle durchgehend eine Maske.