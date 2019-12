Darts-WM in London : Sherrock ringt nach nächster Sensation um Schlaf

London Die nächste Hürde genommen, die nächste Sensation ist perfekt: Fallon Sherrock begeistert mit ihrem Auftritt in London nicht nur die Darts-Welt. Der Rekord-Weltmeister schickt sofort Glückwünsche.

Rekord-Weltmeister Phil Taylor gratulierte umgehend, Master of Ceremonies John McDonald legte all seine Objektivität ab und bejubelte schreiend den nächsten Coup.

Fallon Sherrock hat bei der Darts-WM in London mit dem nächsten sensationellen Sieg erneut für Furore gesorgt und steht nun als erste Frau der WM-Geschichte in Runde drei. „Ich warte immer noch drauf, dass ich das begreifen kann. Ich weiß gar nicht, wie ich heute Nacht schlafen soll“, sagte Sherrock, die schon als „Queen of the Palace“ bezeichnet wird und der absolute Publikumsliebling im „Ally Pally“ ist.