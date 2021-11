Darts-Spielerin : Sherrocks Serie hält: Nächster Meilenstein beim Grand Slam

Wolverhampton Fallon Sherrock hat beim Grand Slam of Darts für den nächsten Meilenstein gesorgt und als erste Frau das Viertelfinale eines im TV übertragenen Turniers erreicht.

Mit ihrem klaren 10:5-Sieg über den Österreicher Mensur Suljovic bezwang die 27 Jahre alte Engländerin Donnerstagabend den dritten Mann in Serie und darf sich nun Hoffnungen auf den ganz großen Coup beim bedeutenden Turnier in Wolverhampton machen. „Es war nicht das großartigste Spiel, aber das ist mir egal. Ich nehme diesen Sieg mit. Ich bin so stolz auf mich, ich bin glücklich“, sagte Sherrock im TV-Interview.