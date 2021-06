Tischtennis-EM : Sieg im Einzel, Aus im Doppel: Bolls durchwachsener Auftakt

Überraschend bei der EM im Doppel früh ausgeschieden: Timo Boll (l) und Patrick Franziska in Aktion. Foto: Lu Yang/XinHua/dpa

Warschau Rekord-Europameister Timo Boll hat bei der Tischtennis-Europameisterschaft in Warschau einen durchwachsenen Auftakt hingelegt.

Im Einzel gewann der siebenmalige Titelträger sein Erstrundenspiel gegen den Dänen Tobias Rasmussen in 4:0 Sätzen. Im Doppel schieden Boll und sein Partner Patrick Franziska dagegen schon in der ersten Runde aus. Die beiden Mitfavoriten verloren mit 2:3 gegen Darko Jorgic aus Slowenien und Tomislav Pucar aus Kroatien. „Wenn man Europameister werden will, dann muss man schon ein paar Bälle mehr treffen, als mir das heute gelungen ist“, sagte der 40 Jahre alte Boll von Borussia Düsseldorf selbstkritisch.