Ironman-WM Silber für Lange - Gladiator Frodeno von „Löwen gefressen“

Er wollte mit dem Titel abtreten. Er verabschiedete sich mit Platz 24 bei der ersten Ironman-WM an der Côte d'Azur. „Aber das ist okay, ich bin bei dem gestorben, was ich mein Leben lang gemacht habe. Ich bin ein glücklicher Kerl“, sagte Frodeno, der schon an diesem Montag Ex-Profi ist. 15 Jahre nach seinem Olympiasieg von Peking, dem Karriere-Beschleuniger schlechthin, blieb ihm die vierte Ironman-Krönung nach 2015, 2016 und 2019 versagt. Nach quälenden 8:48:42 Stunden endete die Karriere des Triathlon-Superstars. Und er trat mit Anstand und innerem Frieden ab.