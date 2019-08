Ausnahmetalent : Skateboarderin Lilly mit 13 zu Olympia?

Düsseldorf Wenn Lilly auf ihrem Skateboard steht, strahlen ihre Augen. Ein kurzes Wippen nach vorne - und ab geht's in die Tiefe.

„Backside varial“ heißt dieser Trick. „Den können nur eine Handvoll Frauen“, sagt sie stolz. Was umso bemerkenswerter ist, denn Lilly Stoephasius ist erst zwölf Jahre jung. Die Berlinerin ist das, was man ein Ausnahmetalent nennt. Mit elf wurde sie Vize-Europameisterin und deutsche Meisterin in der Disziplin Park. Ende August möchte sie in Düsseldorf ihren Titel verteidigen. Wenn nichts dazwischenkommt, fährt sie als beste deutsche Frau zu den Olympischen Spielen. Mit 13.