Bangen um Olympiateilnahme : Slalomkanute Tasiadis scheitert im WM-Hoffnungslauf

La Seu d'Urgell Mitfavorit Sideris Tasiadis hat sich bei der Kanuslalom-Weltmeisterschaft im spanischen La Seu d'Urgell einen folgenschweren Patzer geleistet.

Der WM-Dritte aus dem Vorjahr bekam im Vorlauf im Einer-Canadier eine umstrittene 50-Sekunden-Strafe und musste daher noch einmal in den Hoffnungslauf, um sich für das Halbfinale am Samstag zu qualifizieren. Dort leistete sich der Olympia-Zweite von London jedoch eine Stangenberührung und hatte als Lauf-16. insgesamt 4,67 Sekunden Rückstand auf den Führenden. Am Ende fehlten auf Platz zehn, der für das Weiterkommen gereicht hätte, 1,32 Sekunden.