Olympia : Slalomkanutin Herzog holte sich Tipps von Gold-Funk

Tokio Die letzten Tipps für die rasante Fahrt im Wildwasserkanal holte sich Weltmeisterin Andrea Herzog beim Frühstück mit Olympiasiegerin Funk. Doch die junge Leipzigerin will ohne Druck ihr Ding machen.

„Manchmal hat es auch mit Glück und Tagesform zu tun, daher muss man sich nicht den Riesenstress machen und sagen: Ich muss jetzt unbedingt eine Medaille bei Olympia holen“, sagte Herzog der Deutschen Presse-Agentur und fügte an: „Ich würde mich unheimlich freuen, wenn es so kommt. Aber den Druck will ich mir nicht machen.“

Die Vorläufe am Mittwoch bewältigte sie mit Ruhe und Gelassenheit. Die 21-Jährige paddelte bei ihrer Olympia-Premiere mit zwei soliden Vorläufen ins Halbfinale. „Ich bin sehr glücklich mit meinem zweiten Lauf. Der erste war nicht so, wie ich ihn mir gewünscht habe. Aber das konnte ich jetzt verbessern. Jetzt müssen wir sehen, was morgen passiert“, sagte sie nach ihrem ersten Auftritt im Kasai Canoe Slalom Centre, wo sie sich im ersten Durchgang eine Stangenberührung leistete und dann fehlerfrei blieb. Am Ende reichte das zur zweitbesten Zeit hinter der mitfavorisierten Britin Mallory Franklin.