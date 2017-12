Handy-Alarm und die Air-Berlin-Pleite als Problem

So läuft’s hinter den Kulissen der Sportlerwahl ab. Von Jürgen Braun

Ein voll besetzter Saal, festliche Stimmung, Emotionen am laufenden Band: Wenn der Fernsehzuschauer Zeuge der Gala „Sportler des Jahres“ wird, sieht alles einfach und problemlos aus. Doch bevor das „Familienfest des Deutschen Sports“ mit 700 geladenen Gästen beginnen kann, muss eine auf die Minute getaktete Vorbereitung reibungslos funktionieren. Auch das Wetter muss mitspielen.

Hinter einer großen Tür mit dem Schild „Sportler des Jahres Organisation und Marketing“ am Ende eines langen Ganges auf der zweiten Etage des Kurhauses Baden-Baden verbirgt sich die Operationszentrale. Dort schlägt schon viele Tage vor der Gala das Herz der Wahl.

Ein rund 15-köpfiges Team hält die Fäden in der Hand: Kontakt mit den gebuchten Hotels in und rund um Baden-Baden. Stornierungen, Umbuchungen. Besetzung der Tische im Saal. Wer kommt zu wem? Wer passt zeitlich an welchen Tisch? Mails, Anrufe mit den Athleten-Managern, mit Zeitungs-, Rundfunk- und Agenturredaktionen.

Vor allem auf Björn Schultheiss kommt es in erster Linie an. Er ist der „Reisemarschall“ - er hat schon Wochen vorher sein Team von 26 Shuttle-Fahrern zusammengestellt. Er hat mit dem für die Sportlerwahl angeheuerten Piloten eines Privatfliegers für die Athleten, die erst kurz vor der Gala eintreffen können, alles besprochen. Er weiß, wann wo welcher Flieger in die Luft geht, ist ständig über die Witterungsverhältnisse an den Wintersport-Orten informiert, wo seine Fahrer warten, um Kombinierer, Biathleten, Rodler und Rennläufer noch an den roten Teppich und ins Kurhaus zu bringen.

Als wenn das alles nicht schon schwierig genug wäre, kam in diesem Jahr noch eine unwillkommene Steigerung hinzu. „Die Air-Berlin-Pleite hat uns unseren wichtigsten Anlaufpunkt Baden-Airpark zunichte gemacht“, bedauert Schultheiss. Der private Business-Fliegerhorst, nur gut 15 Kilometer vom Kurhaus entfernt, war der zentrale Anlaufpunkt für späte Gäste, die noch von einem Weltcup-Rennen eingeflogen werden mussten. In diesem Jahr musste dies über weiter entfernte Regional-Flughäfen laufen. Neue Partner, neue Kooperationen, neue Problemstellungen.

Doch Schultheiss, in den letzten Stunden vor Gala-Beginn Herr über mehrere Handys, bleibt auch in der größten Hektik cool.