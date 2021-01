Vendée Globe : Soloseglerin Joschke nach Aus: Etwas Großes geschafft

Les Sables-d'Olonne Trotz ihres Aus bei der Vendée Globe blickt die deutsch-französische Weltumseglerin Isabelle Joschke versöhnlich auf ihre Premiere bei der Regatta.

„Ich möchte nicht mit dem Gefühl an diese Geschichte denken, dass ich es nicht geschafft habe. Ich glaube, ich habe etwas ganz Großes geschafft“, sagte die 43-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Dieses Gefühl möchte ich bewahren, dass ich drei Kaps und damit auch die Welt umrundet habe.“

Die in München geborene Skipperin hatte in der Nacht zum 10. Januar auf Platz elf liegend aufgegeben. Der sechs Tage zuvor notdürftig reparierte Haupthydraulikzylinder an der Kielfinne ihrer Jacht „MACSF“ war bei schweren Sturmböen im Südatlantik erneut gebrochen. Zu dem Zeitpunkt hatte sie etwa drei Viertel der Strecke geschafft. Mit ihrem beschädigten Boot Salvador versucht sie derzeit, Brasilien zu erreichen.