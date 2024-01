Sport im Alter Warum man auch bei Arthrose und Osteoporose Sport treiben sollte

Ich erinnere mich an eine 86-Jährige, die mir berichtete, dass sie noch täglich Gymnastik betreibe, um fit zu bleiben. Ich muss gestehen, ich dachte an „leicht mit den Armen und Beinen wackeln“. Was ich dann sah, überraschte nicht nur mich, sondern auch meine Helferin: Die 86-Jährige schlug, auf der Untersuchungsliege liegend, die Beine über den Kopf und stellte dort die Füße auf. Meine Helferin kommentierte das mit den Worten: „Das habe ich noch nie geschafft.“ Oder: jener 91-Jährige, der mich regelmäßig wegen Knieproblemen in meiner Praxis aufsucht. Geistig und körperlich noch topfit, legte er den – nicht gerade kurzen – Weg mit dem eigenen Fahrrad zurück. Aber es gibt auch jene, die mit 40 schon so unbeweglich sind, dass sie es nicht schaffen, ohne zu schnaufen und nach Luft zu schnappen auch nur eine Treppe zu bewältigen.