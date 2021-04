Basel : Sportdirektor lobt Auftritt bei Turn-EM

Basel Sportdirektor Wolfgang Willam hat den Auftritt der deutschen Mannschaft bei der Turn-EM in Basel gelobt und zwei Medaillen als Ziel für die Olympischen Spiele in Tokio ausgegeben.

Auch die Männer haben bei dem fünftägigen Championat in der Schweiz nach Ansicht des Sportdirektors nicht enttäuscht, auch wenn im Mehrkampf Lukas Dauser als 17. und Felix Remuta (beide Unterhaching) als 22. ihr Potenzial nicht ausgeschöpft haben. „Der Mehrkampf war natürlich noch mit sehr viel Reserven und sehr viel Luft nach oben“, sagte Willam. Der Vorkampf der sechs Männer sei „auch sehr positiv zu bewerten“. Andreas Toba (Hannover) am Reck und Dauser am Barren standen in Einzel-Finals.