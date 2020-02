Coronavirus : Sportkletterer nach Trainingslager: „Null Einschränkungen“

Das Trainingslager der Sportkletterer in Tokio war von keinen Einschränkungen betroffen. Foto: Jae C. Hong/AP/dpa.

Tokio Die deutschen Spitzenkletterer haben bei einem Trainingslager in der Olympia-Stadt Tokio keine Probleme mit den zunehmenden Vorsichtsmaßnahmen gegen das neue Coronavirus gehabt.

In der Zeit habe man die wachsende Sorge vor der Lungenkrankheit Covid-19 beobachten können. „Trugen in den ersten zwei Wochen noch etwa 50 Prozent der Japaner in Tokio einen Mundschutz, waren es in unserer letzten Woche schon 90 Prozent“, erinnerte sich Stöcker. „Da waren wir sechs, die keinen Mundschutz hatten, klar die Exoten.“