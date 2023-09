Sporttipps fürs Wochenende Eine Rallye und drei Läufe

Freunde des Motorsports haben am Wochenende die Auswahl zwischen Rallye und Rundstrecke. In der nördlichen Vulkaneifel findet mit Start und Ziel in Hillesheim die 50. Auflage der Rallye Oberehe statt. Auf sechs Wertungsprüfungen rund um die Krimi-Hauptstadt gehen mehr als 100 Bewerberinnen und Bewerber aus Deutschland, Luxemburg, Belgien und Holland an den Start. Im „parc fermé“ an der Markthalle können die Fahrzeuge im Lauf des Vormittags bereits in Augenschein genommen werden. Dort gibt es auch Infos für Zuschauer. Start des ersten Fahrzeugs ist um 12 Uhr.