Sporttipps fürs Wochenende Rugbysaison wird im Waldstadion eröffnet

Gesa Krause, Sabrina Mockenhaupt-Gregor und mehr als 800 laufende Frauen werden am Sonntagvormittag über Triers Straßen laufen. Der Edith Lücke-Frauenlauf erreicht nach zwei durch die Covid19-Pandemie bedingt zähen ersten Jahren die Größenordnung, die sich der Ausrichterverein Silvesterlauf Trier von Anfang an vorgestellt hat. Für Laufstar Gesa Krause wird es der erste offizielle Start nach der Geburt von Töchterchen Lola im April. Aber auch bei der zweimaligen Hindernislauf-Europameisterin vom Frauenlauf-Ausrichterverein wird der Spaß ebenso im Vordergrund stehen, wie für „Mocki“. Die 45-malige Deutsche Meisterin (Hauptklasse Frauen) gewann am vergangenen Wochenende den nationalen Seniorentitel der Über-40-Jährigen im Zehn-Kilometer-Lauf (in 35:20 Minuten).