Para-WM : Sprintstaffel disqualifiziert - Bronze für Lacin

Dubai 200-Meter-Läufer Lacin holt bei den Weltmeisterschaften der behinderten Leichtathleten Bronze und damit die neunte Medaille für das deutsche Team. Im Mittelpunkt stand in Dubai jedoch ein Zwischenfall mit der neuformierten Staffel.

„Wir sind sehr enttäuscht und haben wenig Verständnis für die Entscheidung“, teilte der Deutsche Behindertensportverband nach dem Vorlauf-Aus wegen eines Wechselfehlers mit. Immerhin konnte sich das Team über seine neunte Medaille freuen. Der beidseitig oberschenkelamputierte Sprinter Ali Lacin (Berlin) lief in persönlicher Bestzeit von 24,63 Sekunden über 200 Meter zu Bronze. Allerdings kamen in dieser Wettkampfklasse nur drei Athleten in die Wertung.