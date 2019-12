Favoritenrolle unterstrichen : Sprout holt ESL-Wintermeisterschaft in CS:GO

Sprout hat sich die Trophäe in der ESL-Wintermeisterschaft in CS:GO gesichert - hier die Trophäe der Wintermeisterschaft 2018. Foto: Stephanie Lieske/ESL/dpa.

Magdeburg Der deutsche Meister in CS:GO heißt in diesem Jahr Sprout. Nach einem deutlichen Sieg im Finale über Alternate aTTaX kann Sprout nun auch wieder ein Auge auf den internationalen Wettbewerb werfen.

Sprout hat in Magdeburg die ESL Wintermeisterschaft in „Counter-Strike: Global Offensive“ gewonnen. Das Team rund um Florian „syrsoN“ Rische (23) besiegte als Favorit die Kontrahenten von Alternate aTTaX mit 2:0 (16:05;16:10).

Nach deutlichen 2:0-Siegen in den Halbfinalpartien zwischen Sprout und Touch The Crown sowie Unicrons of Love und Alternate aTTaX standen die zwei stärksten Teams der regulären Saison im Finale um die deutsche Meisterschaft.

Auf Inferno, der ersten und von Alternate aTTaX gewählten Karte, konnten diese kein Land gewinnen. Nach einer überragenden Leistung von syrsoN mit 110,4 Schadenpunkten pro Runde ging das auf Rang 25 gesetzte Team der „HLTV“-Weltrangliste für CS:GO mit 1:0 in der Serie in Führung.

Als zweite Karte wählte Sprout Mirage. Nach einer recht ausgeglichenen ersten Halbzeit mit einer 8:7-Führung für Sprout verlor Alternate aTTaX den Anschluss. Zwar konnte sich das Team zwischenzeitlich die Runden 20-22 sichern. Anschließend musste es sich jedoch mit 16:10 doch deutlich geschlagen geben.

Im Vorfeld der Finalspiele in Magdeburg gab es innerhalb der Community eine große Diskussion rund um die Teilnahme des Teams Touch The Crown. Mehrere der Spieler des Teams hatten in der Vergangenheit Disziplinarstrafen erhalten.