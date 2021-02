Abschied als Bundestrainer : Stamms große Wasserball-Ära beendet - „Es war mir eine Ehre“

Rotterdam Die große Ära des Mr. Wasserball Hagen Stamm endete mit einer Niederlage.

„Es war mir eine Ehre, zum Abschied noch einmal gegen einen so großen Gegner spielen zu dürfen. Aber jetzt ist es vorbei. Ich habe drei Enkelkinder und ein großes Unternehmen. Jetzt warten andere Aufgaben auf mich“, sagte der Bundestrainer nach dem 8:22 gegen den Olympia-Zweiten Kroatien. In insgesamt anderthalb Jahrzehnten leitete Stamm in mehreren Amtszeiten die Nationalmannschaft.