Zwei zweite Plätze : Starker Start von Teenager Keymer beim Schachturnier in Biel

Biel Teenager Vincent Keymer hat beim Schachfestival in Biel stark begonnen und sich gegen sieben Großmeister glänzend behauptet.

Dabei ging Keymer nicht nur als jüngster, sondern auch mit der niedrigsten Elozahl der acht eingeladenen Großmeister in den Wettbewerb. Die Resultate von drei Disziplinen werden am Ende addiert. Dabei zählen die in Partien mit klassischer Bedenkzeit erzielten Punkte vierfach, die in 15-Minuten-Schnellpartien doppelt und die in Drei-Minuten-Blitzpartien erzielten einfach.