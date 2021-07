Olympia : Steffen, Groß, Lurz und Co. hoffen auf Schwimm-Medaillen

Steffen, Groß, Lurz und Co. hoffen auf Schwimm-Medaillen

Schwimmer Florian Wellbrock beim Training in Tokio. Foto: Michael Kappeler/dpa

Tokio Deutsche Schwimm-Größen um die Olympiasieger Michael Groß und Britta Steffen hoffen bei den Olympischen Spielen wieder auf deutsche Erfolge im Becken.

„Ich denke, es können viele schöne Momente für uns als Zuschauerinnen und Zuschauer werden!“, sagte Doppel-Olympiasiegerin Steffen in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die 37-Jährige gewann in Peking 2008 die letzten deutschen Medaillen im Olympia-Becken. Der letzte Sieg eines Mannes liegt schon 33 Jahre zurück. Damals gewann Michael Groß in Seoul. Bei denselben Sommerspielen hatte zuvor auch Uwe Daßler (DDR) Gold geholt.