Turnen in Basel : Sturz bei Jägersalto kostet Elisabeth Seitz EM-Medaille

Turnen in Basel

Elisabeth Seitz kam bei der EM in Basel am Stufenbarren nicht über Platz sieben hinaus. Foto: Alexandra Wey/KEYSTONE/dpa

Basel Zum Auftakt der Einzel-Finals bleibt der deutschen Mannschaft eine Medaille bei der Turn-EM in Basel versagt. Elisabeth Seitz stürzt am Stufenbarren und ist geknickt.

Plötzlich war alle Leichtigkeit verflogen. Mit hängendem Kopf saß Elisabeth Seitz neben dem Stufenbarren am Rand des Podiums. Im Finale der Turn-EM in Basel kostete die Stuttgarterin am Samstag ein Sturz die mögliche Medaille.