Weltmeisterteam : SumaiL, MidOne, Saksa: Dota-Team von OG zeigt Neuzugänge

Die Weltmeister von OG müssen sich nun in einem neuen Team zusammenfinden. Foto: Valve/dpa.

Berlin Die Doppelweltmeister von OG bekommen dreifachen Neuzugang: Wie die E-Sport-Organisation mitteilte, werden ab sofort Martin „Saksa“ Sazdov, Yeik „MidOne“ Nai Zheng und Syed Sumail „SumaiL“ Hassan im Dota-2-Team von OG spielen.

Mit dem neuen Team hat OG gleich drei klassische Midlaner in der Aufstellung: MidOne, SumaiL und Topias „Topson“ Taavitsainen. In der neuen Aufstellung wird Saksa als Support auf Position 4, MidOne in der Offlane und Johan „n0tail“ Sundstein auf Position 5 spielen. Ob SumaiL oder Topson die Midlane übernimmt, war zunächst nicht bekannt.