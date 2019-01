später lesen Football-Spektakel New England Patriots und Los Angeles Rams spielen um den Super Bowl FOTO: dpa / Charlie Neibergall FOTO: dpa / Charlie Neibergall Teilen

Das Finale in der NFL steht fest. Am 3. Februar stehen sich im Endspiel um den Super Bowl in Atlanta die New England Patriots um Star-Quarterback Tom Brady und die Los Angeles Rams gegenüber. Beide Halbfinals waren heiß umkämpft. Ein Verlierer wurde benachteiligt.