American Football : Der Super Bowl 2023 steht bevor: Fragen und Antworten zum Mega-Event

Bei einem der größten Sportereignisse der Welt treffen dieses Jahr die Kansas City Chiefs auf die Philadelphia Eagles. Wo gespielt wird, wer den Super Bowl 2023 überträgt und was Zuschauer während der Halbzeitshow erwartet.

In der Nacht vom 12. auf den 13. Februar ist es wieder soweit. Die Finalisten der US-amerikanischen NFL treffen im Super Bowl aufeinander. Wir haben die wichtigsten Infos für Sie zusammengetragen.

Wann findet der Super Bowl statt?

Der Super Bowl wird in der Nacht zum Montag vom 12. Februar auf den 13. Februar ausgetragen. Das Spiel startet um 0.30 Uhr deutscher Zeit und dauert inklusive aller Pausen in der Regel circa vier Stunden. Da es die 57. Auflage ist, trägt er in römischen Ziffern den Namen Super Bowl LVII.

Wo findet der Super Bowl statt?

Der 57. Super Bowl wird im State Farm Stadium in Glendale in Arizona stattfinden, dem Stadion der Arizona Cardinals.

Wer tritt im Super Bowl 2023 an?

Im Super Bowl 3023 treffen die Kansas City Chiefs auf die Philadelphia Eagles. Beide Teams haben sich zuvor in den Play-offs durchgesetzt.

Im Super Bowl treten die Gewinner der beiden großen US-amerikanischen Football-Ligen AFC und NFC gegeneinander an. Jeweils sieben Teams aus beiden Ligen spielen in den Play-offs der NFL um den Einzug in den Super Bowl. Die finalen Teilnehmer wurden in den Conference Finals am 29. Januar bestimmt.

Die berühmte Siegestrophäe, die Vince Lombardi Trophy, wird in diesem Jahr auf jeden Fall in eine andere Stadt wandern. Der aktuelle Titelverteidiger sind die Los Angeles Rams, die 2022 gegen die Cincinnati Bengals gewannen.

Welche weiteren Auftritte gibt es beim Super Bowl LVII?

Schon vor dem Spiel geht es im Stadion mit den Feierlichkeiten los. Der Country-Star Chris Stapleton wird die Nationalhymne singen. Außerdem performt der R&B-Künstler Babyface den patriotische US-Klassiker „America the Beautiful“.

Wo läuft der Super Bowl 2023 im Live-Stream und live im TV?

Der Super Bowl wird live bei ran auf ProSieben übertragen. Als Livestream kann man den Super Bowl auch auf ran.de oder in der ran-App sehen.

Alternativ gibt es den Super Bowl auch beim Streaming-Anbieter DAZN live zu sehen. Dort können Zuschauer zwischen den deutschen Kommentatoren und den englischsprachigen Originalkommentatoren wählen.

Mit dem NFL-Gamepass kann das Spiel auch auf der offiziellen NFL-Webseite gestreamt werden.

Wer tritt in der Halbzeitshow des Super Bowls 2023 auf?

Star der halbstündigen Halbzeitshow wird in diesem Jahr Pop-Ikone Rihanna sein. Die Halbzeitshow ist je nach Spielverlauf um circa 2 Uhr zu erwarten.

Wie teuer sind Super Bowl Tickets?