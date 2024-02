Schwimm-WM „Super happy“: Gose und Märtens holen jeweils WM-Bronze

Märtens war mit seinem Podestplatz zwar zufrieden, sagte angesichts von nur 25 Hundertstelsekunden Rückstand auf Gold aber auch: „Ich bin halt ein Sportler. Ich will halt immer mehr. Wenn da zwei Zehntel fehlen, denke ich mir halt: Ach, hätte ich mal irgendwo noch ein Stündchen länger trainiert oder was auch immer.“ Wie Gose dachte auch er schon an den großen Saisonhöhepunkt im Sommer. Dort will er im ganzen Rennen vorne sein.