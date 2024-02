Schwimm-WM Sven Schwarz feiert Olympia-Ticket: Verpasste Medaille egal

An diesem Donnerstag ist Märtens der einzige deutsche Starter. Der vielseitig talentierte 22-Jährige will über 200 Meter Rücken am Vormittag das Halbfinale und abends das Finale erreichen. Märtens hatte am Sonntag über 400 Meter Freistil Bronze gewonnen und zwei Tage später über die halbe Distanz den vierten Platz belegt.