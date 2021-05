Weltcup in Tokio : Synchronspringen: Punzel und Hentschel sichern Oympiaticket

Weltcup in Tokio

Haben den nächsten Quotenplatz für das deutsche Team geholt: Tina Punzel und Lena Hentschel in Aktion. Foto: Eugene Hoshiko/AP/dpa

Tokio Die deutschen Wasserspringerinnen Tina Punzel (Dresden) und Lena Hentschel (Berlin) haben beim Weltcup in Tokio im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett im ersten Wettkampf der Olympia-Qualifikation als Vierte den nächsten Quotenplatz für das deutsche Team für Tokio-Spiele geholt.

Punzel hatte zuvor bei der WM 2019 im Einzel vom Drei-Meter-Brett ebenso wie bei den Männern Patrick Hausding (Berlin) bereits einen Quotenplatz gesichert. „Wir sind total erleichtert und glücklich“, sagte sie nach ihrem starken Auftritt in der Olympia-Stadt. Wer letztlich bei den Sommerspielen an den Start gehen darf, wird bei den deutschen Meisterschaften vom 1. bis 6. Juni in Berlin ermittelt.