Taylor bestätigt Rücktritt nach WM-Finale - „Es reicht“

Für Rekord-Champion Phil Taylor gibt es nach dem verlorenen WM-Finale gegen Landsmann Rob Cross keine Option auf einen Rücktritt vom Rücktritt. dpa

„Es war eine fantastische Karriere. Barry Hearn hat mich gefragt, ob ich noch weitermache, aber es reicht“, bekräftigte „The Power“ Taylor nach dem 2:7 gegen Cross in London. Der erfolgreichste Darts-Spieler aller Zeiten war überraschend zum 21. Mal ins WM-Endspiel eingezogen, verpasste allerdings seinen 17. Weltmeister-Titel.

In Zukunft will der 57-jährige Engländer nur noch bei Exhibitions antreten. Zum Abschied schrieb er seinen Fans im Alexandra Palace „Thank you“ auf einen Zettel und bedankte sich für die jahrelange Unterstützung. Den neuen Weltmeister Cross, der in seinem ersten Profi-Jahr gleich den wichtigsten Titel überhaupt gewann, nannte Taylor einen „brillanten Spieler“.

Informationen zur Darts-WM 2018

Statistiken zur Darts-WM 2018

Spielplan Darts-WM 2018

PDC auf Twitter

Phil Taylor auf Twitter

Turnierkalender