Gutes Debut für VP.Prodigy : Team Secret siegt weiter in der Dota 2 WePlay! Pushka League

Kiev Zum Ende der dreiwöchigen WePlay! Pushka League scheint Team Secret in einer Liga für sich zu spielen. Die Dota-Mannschaft um Veteran Puppey läuft ohne Probleme durch die Playoffs.

Der dritte Platz, den Team Liquid belegen konnte, kam ähnlich unerwartet. Nach einer Reihe harter Niederlagen in vorherigen Turnieren, zeigte Liquid in der Gruppenphase erste Lebenszeichen. In den Playoffs besiegte die Mannschaft Alliance und sogar zweimal Virtus.pro, die zuletzt die ESL One Los Angeles Online gewannen.