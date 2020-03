Europäische LoL-Liga : Teams für Playoffs der europäischen LoL-Liga LEC stehen fest

Insgesamt gehen drei Teams in das Rennen um die letzten Playoff-Plätze der LEC. Foto: Riot Games/dpa.

Berlin In der achten Woche der europäischen LoL-Profiliga LEC verbleiben Misfits und Rogue gemeinsam auf dem fünften Platz und sitzen damit auf den letzten begehrten Plätzen für den Einzug in die Playoffs. Der Kampf um die Spitze geht dagegen weiter.

G2 Esports konnte in der achten Woche der Frühlingssaison seine Tabellenführung weiterhin sichern. Das Top-Team der Liga siegte zunächst gegen Rogue und machte dann in rasanten 22 Minuten die Playoff-Pläne von Excel zunichte.

Zwar konnten auch Misfits und Rogue kein Spiel an diesem Wochenende gewinnen. Wegen der Tiebreaker-Regelung und des direkten Vergleichs hat Excel aber keine Chance mehr auf einen Playoff-Platz.

Schalke 04 geht das erste Mal in diesem Split mit einem 2:0 aus dem Wochenende. Sie sichern sich damit zwar keinen Platz mehr in den Playoffs, dafür aber den insgesamt achten Platz in der Tabelle. Im Tabellenkeller folgen SK Gaming und Team Vitality.