Tennis : Deutsche Talente trumpfen bei Trierer Turnier auf

Trier ) Die Spannung beim mit 25 000 US-Dollar dotierten Tennis-Weltranglistenturnier des TC Trier, den Luxoil Open, erreicht ihren Höhepunkt: Am heutigen Samstag, ab 13 Uhr, gehen zunächst das Endspiel im Doppel und dann die beiden Einzel-Halbfinals auf der Anlage am Moselstadion über die Bühne.

Die Zuschauer können sich auf einige deutsche Talente freuen, die es im Teilnehmerfeld weit nach vorne geschafft haben. Im Mittelpunkt der Ovationen stand am Freitag Tim Handel, ein 24-jähriger Jungprofi des TC Markwasen Reutlingen, der über eine Wildcard im Hauptfeld mitwirken darf. „Es war ein packendes Duell, das er sich in über drei Stunden mit dem Österreicher Sandro Kopp geliefert hat“, berichtet Turnierdirektor Markus Grundhöfer. Am Ende hatte der Württemberger mit 3:6 und zweimal 7:6 die Nase vorne. Handel hat es nun mit dem Hamburger Marvin Möller zu tun, der an Nummer vier gesetzt ist und den Niederländer Mick Veldheer mit 6:3 und 6:3 bezwang.