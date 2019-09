Tennis : Shootingstar Gauff schlägt in Luxemburg auf

Luxemburg (fan) Das 15-jährige amerikanische Tennis-Wunderkind Cori „Coco“ Gauff startet beim Damen-Tennisturnier vom 12. bis 20. Oktober in Luxemburg. Das hat gestern IWTP-Pressechef Nico Scholtes mitgeteilt.

Gauff sorgte in diesem Jahr in Wimbledon füf Furore, als sie in der ersten Runde die 39-jährige Venus Williams besiegte und dann bis ins Achtelfinale stürmte. Auch bei den US Open sorgte der Teenager für Aufsehen und erreichte die dritte Runde. Dort war dann allerdings gegen die Titelverteidigerin Naomi Osaka Endstation. Zu groß war der Druck und der Hype rund um die 15-Jährige, die beim 3:6, 0:6 chancenlos war.