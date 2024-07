Traditionsveranstaltung ITF Tennisturnier lockt die Stars von morgen nach Trier

Trier · Viele große Tennis-Namen haben bereits in Trier gespielt bei den bislang 37 ITF-Turnieren, auch ein späterer Wimbledonsieger. Nun steht die 38. Auflage an – und die Organisation liegt wieder in den bewährten Händen von Markus Grundhöfer.

24.07.2024 , 17:49 Uhr

Auch die Siegerehrung gehört zum „Job" von Organisator Markus Grundhöfer (vorne mit Mikrofon). Das Foto vom vorigen Jahr zeigt (v.l.n.r.r): Sieger Hazam Naw, Schiedsrichterin Maren Neudeck, Supervisor Patrick Mackenstein, zweiter Vorsitzender und Hauptsponsor Roland Mohr von der Firma Etges & Dächert, Sepp Klaus ist Präsident des TV Rheinland und ehemaliger DTB-Präsident, Turnierdirektor Markus Grundhöfer, TCT-Präsident Alexander Jelen, DTB-Vize-Präsident Jan Hanelt und Finalist Tom Gentzsch. Foto: TC Trier

Von Uli Kaurisch