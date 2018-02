später lesen Tennis in Marseille Achtelfinal-Aus für Tennisprofi Mischa Zverev Teilen

Tennisprofi Mischa Zverev ist beim ATP-Turnier in Marseille im Achtelfinale gescheitert. Der 30 Jahre alte Hamburger musste sich am Donnerstag bei der mit 718 810 Euro dotierten Hartplatz-Veranstaltung dem an Nummer neun gesetzten Russen Karen Chatschanow klar mit 2:6, 1:6 geschlagen geben.